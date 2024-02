Cátia Vieira Pestana foi ontem eleita vice-presidente da Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira do Partido Socialista.

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, que havia sido indicada para este órgão de fiscalização aquando do Congresso Nacional do PS, ocorrido em janeiro último, foi eleita ontem à noite vice-presidente, por proposta do presidente Pedro Couto, numa reunião ocorrida na sede nacional do partido.

Cátia Vieira Pestana, que integra a lista aprovada por unanimidade, diz ser uma honra representar o PS-Madeira nos órgãos nacionais do partido e, desta forma, poder contribuir para o garante do rigor e da sustentabilidade das contas do PS.

Refira-se que a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira é, como o próprio nome indica, o órgão máximo de fiscalização económica e financeira do partido, sendo composto por um plenário de seis membros, eleitos pelo Congresso Nacional, tendo como objetivos garantir a exatidão das contas e defender o património do partido.