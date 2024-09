Miguel Castro, do Chega, demonstrou a sua “profunda indignação” em relação à proposta do PAN para a criação de casas de banho neutras nas escolas da Região, por considerar que tal não responde aos “problemas capitais da Educação, nem melhora a vida dos estudantes”.

Entende que é uma proposta de modas e para elitismos e promove uma sexualização precoce. Rui Caetano e Nuno Morna, do PS e do IL, recordaram a proposta apresentada pelo Chega no Parlamento nacional para casas de banho mistas, com acesso sem distinção de género. O socialista criticou o Chega, afirmando que este é um partido que defende apenas escolas privadas para poder intervir nos direitos dos alunos. Rui Caetano afirmou ainda, num outro momento, que as escolas têm autonomia e que por vezes, é apenas uma questão de retirar as placas identificativas.

Nuno Morna também se mostrou indignado com as justificações de Miguel Castro, acusando-o de “soberba ideológica”, seguindo-se uma troca acesa de comentários entre ambos. O deputado do IL entende que a disponibilização deste tipo de WC é uma matéria que compete às escolas decidir, no âmbito da sua autonomia, defendendo ainda a importância da inclusão nos espaços escolares.

Paulo Alves, do JPP, não discorda da proposta da deputada do PAN, mas recordou o eventual conservadorismo das famílias madeirenses. Sara Madalena, do CDS, sugeriu um debate mais profundo sobre a matéria, lembrando também a tradição cristã num Estado laico. Por isso, entende que as famílias devem ser ouvidas sobr a implementação ou não de casas de banho neutras nas escolas da Região.

Pelo PSD, Carla Rosado lembrou exemplos do género noutros países com sucesso. A parlamentar considerou que é necessárrio respeitar a identidade de género mas também defende que as famílias sejam auscultadas. Alertou que a proposta do PAN depende de legislação nacional, lembrando que o presidente da República já vetou leis relativas a questões de identidade de género.