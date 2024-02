Casa do Povo de São Roque do Faial promove Prova da Sidra

A Casa do Povo de São Roque do Faial, organizará, na próxima sexta-feira, dia 1 de março, a Prova da Sidra.

Tratasse de uma iniciativa que teve o seu início no ano passado e que pretende ser mais um motivo para divulgar a sidra produzida em São Roque do Faial.

Desta feita a iniciativa apresenta como novidade a ida às adegas dos produtores e, nesse local, a prova da sidra feita nos passados meses de outubro e novembro.

A iniciativa contará com a animação do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo que entoará algumas músicas do seu reportório, com destaque para uma música feita de propósito para a ocasião. A acompanhar estarão alguns elementos da Confraria da Truta e da Sidra.

A concentração será na Casa do Povo pelas 18h30 horas. Depois serão visitados alguns produtores e a atividade terminará com um convívio para todos os participantes.

O objetivos da atividade passa por divulgar o potencial que a sidra tem junto dos produtores da freguesia para além de proporcionar momentos de convívio e confraternização entre todos os intervenientes.

“Quanto mais se divulgar os nossos produtos e a excelência dos mesmos, mais estamos a contribuir para a economia local. De referir que atualmente o sidra já é mais comercializada em São Roque do Faial do que o chamado ‘vinho seco’”, refere Heliodoro Dória, em comunicado.