A recentemente eleita direção da Casa do Povo da Ponta do Sol é presidida por Ana Teresa Vera Cruz, sendo que fazem ainda parte Bela Fernandes e Maurícia Gabriel, respetivamente secretária e tesoureira.

O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, e a diretora regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, estiveram reunidos com a direção da Casa do Povo, numa iniciativa que integra o programa acordado entre as duas direções regionais e as 44 casas do povo da Região na prossecução de uma maior proximidade defendida pelo Governo Regional, refere nota de imprensa.

“No futuro, o objetivo passa por definir um conjunto de estratégias que se traduzam numa maior dinâmica junto das comunidades locais em 2025 e que melhor contribuam para o desenvolvimento sustentado da Madeira e do Porto Santo”, acrescenta a tutela da Agricultura, Pescas e Ambiente na nota emitida.

Na ocasião, Marco Caldeira e Graça Moniz fizeram votos de muito sucesso aos dirigentes agora empossados, sublinhando o trabalho destas entidades na preservação e divulgação da identidade madeirense, não esquecendo o contributo “meritório” das casas do povo em prol dos seus associados e das localidades, bem como o “espírito de missão dos dirigentes e demais colaboradores das casas do povo.”