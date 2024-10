Os bombeiros da Região Autónoma da Madeira, têm a partir de hoje, dia 14 de outubro de 2024, a possibilidade de utilizar o Cartão de Identificação do Bombeiro da RAM em formato digital, permitindo que seja consultado, por meio da aplicação ID.GOV.PT, através de um telemóvel.

Todos os bombeiros da Região Autónoma da Madeira (RAM), têm direito a usufruir do cartão de identificação, cuja emissão é assegurada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, através da Inspeção Regional de Bombeiros, de acordo com o modelo aprovado pelo Despacho n.º 27/2024, de 23 de janeiro.

Este cartão, que já se encontrava disponível no território Continental, desde dezembro de 2023, passa assim, a estar disponível para os bombeiros da Região Autónoma da Madeira, após a articulação entre o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Agência para a Modernização Administrativa, IP, entidade que operacionaliza a aplicação ID.GOV.PT.

O Cartão de Identificação do Bombeiro da Região Autónoma da Madeira, em formato digital no ID.GOV.PT, permitirá aos bombeiros titulares de Chave Móvel Digital, devidamente autenticados, ter acesso aos seus dados, constantes do referido documento, cuja apresentação perante terceiros, apresenta um valor jurídico equivalente ao dos documentos originais.

Assim, poderão ter acesso ao cartão de identificação do bombeiro da RAM em formato digital, todos os bombeiros voluntários e profissionais, incluindo os sapadores, tendo que, para esse efeito, instalar no telemóvel a aplicação ID.GOV.PT e, através da Chave Móvel Digital, ter acesso ao mesmo, resultando num instrumento de identificação, quer em razão de serviço e nas situações previstas na lei, nomeadamente, junto às instituições onde existem benefícios, como os hospitais, na isenção de taxas moderadoras.

Aceda ao tutorial neste vídeo: https://youtube.com/shorts/fmFxHdyqYSQ