A Câmara Municipal da Calheta vai avançar com o Dia do Agricultor, a assinalar já no próximo ano. Iniciativa que deverá realizar-se sempre no Mercado Abastecedor dos Prazeres.

O anúncio foi feito por Carlos Teles na sessão solene comemorativa dos 522 anos do concelho, cerimónia que decorre no Porto de Recreio. Ocasião que o presidente da Câmara também falou do Plano Diretor Municipal, tendo referido que, no próximo dia 27 de junho, acontecerá a primeira de duas reuniões da Comissão de Acompanhamento.

O que significa, segundo o edil, que a revisão do documento está na fase final. Na sua intervenção, Carlos Teles apresentou números, dos quais os referentes a licenças de construção. De janeiro de 2023 a 12 de junho deste ano, foram emitidas 187 licenças de construção, 34 de restauração e ampliação e isentas de licença 166 obras, representando estas uma recuperação e beneficiação de imóveis degradados.

Em relação ao futuro, disse já ter reunido com a secretária regional da Agricultura para, de forma célere, executar a obra de reabilitação da Quinta Pedagógica dos Prazeres.

Anunciou que vai ser lançada a obra de arranjo urbanístico do centro sa freguesia da Ponta do Pargo.

Na Fajã da Ovelha, a obra de recuperação dos arredores da Igreja de São João já está em execução. Na Calheta, o caminho real, no valor de 1, 5 milhões, está no terreno.