Em entrevista ao JM, o autarca Carlos Teles rejeita a diabolização da extrema-direita e aceita eventual acordo para o Governo Regional. ‘Carlos Teles admite Chega no Governo’ é a manchete desta segunda-feira.

Cinquenta cidadãos anónimos, segurando um cravo, dão o ‘sinal’ para as comemorações do meio século do 25 de Abril que vão acontecer na Madeira, com destaque para uma grande manifestação nas ruas do Funchal.

Teresa Nascimento, da comissão organizadora, defende, em declarações ao JM, uma grande adesão a recordar as manifestações que aconteceram após a Revolução dos Cravos, em 1974.

