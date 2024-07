O Caniço Local Market 2024 está de volta com a sua 3ª edição.

“Pela segunda vez este ano, a edição decorrerá na promenade dos Reis Magos, nos dias 06 e 07 de julho, entre as 10h00 e as 19h00, informa a Junta de Freguesia do Caniço, entidade organizadora, em nota de imprensa. “Sempre com o objetivo de dinamizar o comércio e os comerciantes locais, o mercado oferece uma diversidade de produtos regionais”, enaltece Milton Teixeira, presidente da Junta.

Neste que é um dos meses mais quentes do ano, o Caniço Local Market apresenta, no âmbito desta iniciativa, a campanha ‘Faça a Diferença’ que pretende angariar produtos de proteção solar. Todas as doações serão entregues na Loja Solidária do Caniço.