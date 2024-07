Bom dia e bom domingo!

- Entre as 10h00 e as 19h00, na Promenade dos Reis Magos, realiza-se a iniciativa Caniço Local Market.

- Prossegue em Santana, as 24 horas a Bailar. 10h00, a abertura da 34ª Feira Regional dos Municípios. Para as 14h30, está agendado o cortejo dos grupos de folclore.

- A Madrinha vai ao Mercadinho da Camacha e vai cozinhar sopa de couve com feijão e maçarocas. Se ficou curioso/a pode provar e assistir a esta receita tradicional com a Biqueira, entre as 11h30 e as 13h00.

- No Forum Machico, às 16h00, o concerto final do III Encontro Nacional de Bandolim e Guitarra.

- Este domingo, pode visitar a Expomadeira, no Estádio do Marítimo, a partir das 16h00.

- Pelas 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, o musical “Filhos do SIM”, a partir do original de Matilde Trocado.

- Às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a companhia franco-americana Althea Dance Company apresenta “Unorthodox”.

- A partir das 18h00, na Promenade de Machico, arranca a animação no Festival de Arte e Pesca, com Burguês e Companhia; Sweet Dancers; Banda Municipal de Machico; Mariachi Madeira e Montreal Band.

- Na última noite do Funchal Jazz Festival, no Parque de Santa Catarina, a Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto apresenta, às 21h30, o concerto com Joshua Redman Feat. Gabrielle Cavassa.