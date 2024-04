O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, revelou, esta quarta-feira, que foi decidida a suspensão da greve dos trabalhadores do Centro de Abate da Madeira (CARAM), depois de ter sido alcançado um acordo de empresa com a estrutura sindical.

De acordo com a nota divulgada pelo sindicato, ficou decidia a retirada do pré-aviso de greve que estava agendada para os dias 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de maio, em plenário realizado com os trabalhadores do CARAM.