O projeto ‘Ano-Luz’, promovido pelos canais STAR, destacou-se com a instalação de uma estrela de grandes dimensões em 22 localidades de todo o País, entre elas a praia do Seixal.

A iniciativa, segundo um comunicado do STAR Channel, celebra a preferência dos espectadores pelos canais, que lideraram o entretenimento no pay TV em 2024, com as 10 séries mais vistas no segmento emitidas pelo STAR Channel e STAR Life.

Com dimensões de 2,85 metros de altura, 3 metros de largura e 300 quilos, a estrutura viajou por 22 localidades do país, incluindo Lisboa, Porto, Coimbra e Guimarães. A escolha da praia do Seixal, conhecida pelo seu areal negro, escarpas verdes e águas cristalinas, reflete o objetivo de incluir a Madeira na celebração. “Neste cenário de natureza incrível acendeu-se o obrigado do STAR Channel aos madeirenses”, refere a mesma nota.

A estrutura metálica foi destaque em separadores televisivos e integra uma campanha multimeios, com alcance nacional e local.

“Este foi, sem dúvida, um ano especial e tínhamos de agradecer a todo o país e aos milhões de pessoas que nos veem todos os dias. Este foi o princípio subjacente ao conceito criativo deste projeto de comunicação”, afirmou Hellington Vieira, diretor criativo da The Walt Disney Company (TWDC) Portugal. “Por isso acendemos um obrigado simbólico através da estrela do STAR Channel, uma estrutura metálica com mais de 300 quilos, que fez um grande tour de agradecimento pelo país, apresentado em forma de separadores em todos os nossos canais”, acrescenta.

“Um agradecimento que leva um pouco destas localidades para os nossos ecrãs, e que é o fio condutor de uma campanha multimeios e todas as nossas frentes de comunicação, traduzindo-se numa abordagem complementar com duas vertentes: uma Nacional, através de meios que nos dão uma maior abrangência, e uma Local, que traduz a essência deste conceito criativo, agradecendo diretamente às localidades onde estamos presentes, quer seja através do Digital Out-Of-Home, de uma forte presença digital e através da presença na imprensa regional.”, reforça Margarida Morais, diretora de Marketing e Comunicação da TWDC Portugal.

Mais informações e imagens do projeto estão disponíveis no site oficial: starchannel-ano-luz.sapo.pt.