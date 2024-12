Campanha de Segurança Rodoviária na Avenida do Mar esta quarta-feira

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, em parceria com o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, realiza no dia 11 de dezembro, entre as 10h30 e as 11h30, na faixa sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no Funchal, uma Campanha de Segurança Rodoviária.

Sob o lema “Presentes, todos. Acidentes, nenhuns!”, a campanha visa alertar para os perigos do excesso de velocidade, da condução sob o efeito de álcool e do uso do telemóvel ao volante, especialmente num período do ano marcado por um maior número de deslocações.

“A iniciativa, integrada no Plano Regional de Educação Rodoviária 2024/2025, conta com a participação de alunos da Escola dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, que serão acompanhados por diversas personalidades da Região. Juntos, farão uma abordagem aos condutores e passageiros, reforçando a importância de comportamentos seguros no trânsito.

A escolha da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses para a realização desta ação não foi por acaso. Trata-se de uma via com elevado fluxo de veículos, especialmente nesta época do ano, o que torna a mensagem ainda mais relevante.

Com esta campanha, as entidades envolvidas pretendem contribuir para a redução dos acidentes de trânsito e garantir um Natal mais seguro para todos os madeirenses.”, pode ler-se em nota de imprensa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia