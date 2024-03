O cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas de 10 de março, destacou, hoje, no Porto Santo os investimentos do Estado na Força Aérea e sublinhou a importância da nova gare que será construída no aeroporto da ilha.

Paulo Cafôfo destaca o importante papel desempenhado por este ramo das Forças Armadas, quer no que diz respeito à busca e salvamento, quer no transporte de doentes do Porto Santo para a Madeira. Neste campo, apontou que o ano passado foram efetuadas quase 170 missões e transportadas 220 pessoas.

De acordo com um comunicado da candidatura, enviado o JM, o PS-Madeira salienta que “nos últimos 10 anos, no que diz respeito a evacuações aeromédicas, foram realizadas 1.889 missões e transportados 2.443 doentes. Já no que se refere a missões de busca e salvamento, foram 172, tendo sido salvas 87 vidas”.

A um outro nível, o também presidente do PS-M apontou a nova gare já anunciada para o aeroporto da ilha dourada.

Segundo Cafôfo, esta infraestrutura será fundamental não só para servir a população local e os turistas que visitam o Porto Santo, mas também para dar melhores condições à infraestrutura aeroportuária para servir de apoio quando o aeroporto da Madeira é afetado pelos constrangimentos climatéricos.

“As contingências do aeroporto da Madeira têm sido frequentes e este aeroporto, como segundo aeroporto, tendo uma nova gare, terá mais comodidade. Isso é fundamental para dotar o Porto Santo de melhor qualidade e para podermos ter uma infraestrutura de topo, que possa servir a população e a nossa Região, dando outra importância e centralidade à ilha dourada”, considera.