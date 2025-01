O Dia Escolar da Não Violência e da Paz foi hoje assinalado na Escola Padre Manuel Álvares, edifício do Campanário, através de uma Marcha pela Paz, o lançamento do Dado da Paz, o Time Out (um minuto de silêncio às 12 horas em todos os fusos horários), dança, coreografias e música a cargo da cantora madeirense convidada Vânia Fernandes.

Sob o tema ‘Ventos de mudança, jardins de esperança’, a ideia foi transmitir uma “mensagem de esperança à humanidade que passa por tempos cinzentos, através de novos ventos e mudanças de atitudes e comportamentos, tendo como foco a esperança”, advertiu a professora Paula Laje.

A coordenadora da iniciativa explica que não há paz sem justiça, sem solidariedade, sem compreensão e sem perdão e a ideia é que as pessoas fiquem sensibilizadas para agir diferente. “Não podemos responder olho por olho, dente por dente, podemos e devemos fazer diferente”, destacou, referindo que mesmo com um mundo ‘do avesso’, “para um mal com M grande tem que haver sempre o bem com B grande”.

Ciente de que a paz se constrói de dentro para fora, diz que todos nós podemos contribuir. “Eu só dou o que eu tenho. Então tenho de trabalhar relações interpessoais saudáveis, equilibradas, de respeito. E vou alargando esta corrente aos colegas de trabalho, aos vizinhos, à família e à comunidade em geral e esse é o desafio, é cada um, no seu ambiente, fazer a sua parte para que possamos fazer um oceano de mudança”.

Jorge Santos, vice-presidente da autarquia da Ribeira Brava, acompanhado pelo restante executivo, participou nas atividades e frisou a importância desta celebração e o impacto que tem junto da comunidade escolar. “Quer a não violência quer a paz, não podem ser apenas conceitos ou palavras, têm de ser valores e princípios. O trabalho da escola tem permitido mostrar que só cultivando a paz e a cooperação poderemos ter sociedades mais justas e equilibradas. E todos nós temos um papel a desempenhar não só hoje, mas nos 365 dias do ano”.

A edição deste ano contou com os seniores da Associação Desportiva do Campanário e alunos de seis escolas da Ribeira Brava, Câmara de Lobos e São Vicente. Apesar do número de participantes ter aumentado, a ideia é que mais escolas e mais concelhos se juntem a esta causa.

A iniciativa contou ainda com a presença do diretor regional de Educação, Marco Gomes, de militares, PSP, encarregados de educação e comunidade educativa.