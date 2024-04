Câmara falha com a população idosa do Arco da Calheta, acusa PS

A vereadora do Partido Socialista na Câmara Municipal da Calheta acusou, hoje, a autarquia de estar a falhar com a população idosa do Arco da Calheta, ao não disponibilizar o transporte para os utentes dos centros sociais daquela freguesia.

Numa nota enviada à redação, Sofia Canha explicou que o concelho da Calheta tem instalados centros sociais em quase todas as freguesias e que a edilidade disponibiliza transporte aos utentes quando a distância constitui um impedimento ao acesso.

Contudo, faz notar que, no Arco da Calheta, a freguesia mais populosa do município, que tem quatro centros sociais, não é assegurado esse transporte público.

Trata-se, como refere a vereadora socialista, de uma “falha inconcebível, que limita a deslocação dos utentes que, pela sua natureza etária com uma mobilidade mais reduzida ou pela condição social ou familiar, ficam impossibilitados de frequentar os centros e participar nas atividades por eles desenvolvidas”.

Na ótica de Sofia Canha, a existência do espaço e do serviço não garante por si só a frequência dele, pelo que, numa freguesia com uma população envelhecida e geograficamente dispersa, agravada pela orografia, “é imperioso que se forneça transporte para acesso ao serviço”.

A autarca do PS considera ainda que não se pode esperar que sejam os familiares a fazer o transporte, porque nem todos podem conciliar a sua vida profissional com a familiar.

Sofia Canha alerta que esta situação pode significar a exclusão dos idosos, em particular aqueles que moram isolados, e frisa que a autarquia deve assegurar que os serviços prestados são acessíveis a todos em igualdade de circunstâncias, “caso contrário está a contribuir para a injustiça social”.