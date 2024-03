Câmara do Funchal homenageia 41 mulheres

A Câmara Municipal do Funchal assinala, hoje, o Dia Internacional da Mulher, com um conjunto de atividades, entre as quais a cerimónia de distinção às mulheres do concelho, dinamizada pelo Conselho Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação, na qual foram, esta manhã, homenageadas 41 cidadãs de diversas profissões.

Na ocasião, Cristina Pedra, presidente da autarquia, referiu olhar para esta comemoração “pela positiva”, destacando o facto da composição da vereação da CMF ser maioritariamente feminina, com quatro mulheres em seis. A autarca apontou, ainda, para a necessidade de “continuar a trabalhar no sentido de assegurar o desenvolvimento do futuro, em convergência, mas sem intimidações, independentemente dos géneros”.

Por sua vez, Helena Leal, vereadora com o pelouro da Igualde de Género, referiu o combate à discriminação e a promoção da “igualdade de oportunidades” no Funchal, como principais objetivos do Conselho Municipal Para a Igualdade de Género.