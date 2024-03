Câmara de Lobos ‘convida’ idosos a embarcar no cruzeiro no MSC Opera

No âmbito do programa “Turismos Sénior”, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos está a promover, em parceria com a agência Madeira Viagens, um cruzeiro no MSC Opera, destinado a idosos residentes no concelho.

Os viajantes habilitados devem ter mais de 60 anos de idade ou, independentemente da idade, se encontrem em situação de aposentação, reforma ou invalidez permanente, no período de 6 a 12 de dezembro de 2024.

As inscrições decorrerão no período de 1 a 5 de abril, nos Centro Comunitários Cidade Viva e Vila Viva.

Denote-se que as vagas são limitadas e dependerão da ordem de inscrição.