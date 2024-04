O executivo camarário de Câmara de Lobos aprovou hoje um novo Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento destinado ao centro histórico da cidade.

Em comunicado, o presidente da autarquia, Leonel Silva, adianta que a nova regulamentação vai ser implementada ainda este ano e que será “um passo crucial” na revitalização da zona, “melhorando a segurança, a acessibilidade e a qualidade de vida para todos”.

A autarquia lembra que o Centro Histórico de Câmara de Lobos, conhecido pela sua densidade e traçado singular, tem enfrentado problemas de acessibilidade e mobilidade devido à estrutura das suas vias e ao aumento significativo do trânsito automóvel, condições que afetam a qualidade de vida dos residentes, particularmente daqueles com mobilidade reduzida, e limitam a experiência dos visitantes.

A Câmara propõe-se a implementar “medidas rigorosas para disciplinar a circulação e o estacionamento de veículos, promovendo alternativas de mobilidade sustentável e garantindo a proteção do património urbano”.

Entre outras medidas, serão delimitados períodos para carga e descarga no centro histórico, entre as 7h00 e as 10h00; bem como limitar o acesso automóvel à zona histórica apenas a residentes e serviços essenciais.

O processo de elaboração do regulamento compreende duas fases de consulta pública, permitindo aos residentes, comerciantes e outras entidades “participarem ativamente na construção de soluções inclusivas e eficazes para os desafios de mobilidade do centro histórico”.

“Encorajamos todos os cidadãos a envolverem-se ativamente na consulta pública que se seguirá. A sua contribuição será fundamental para moldarmos um regulamento que reflita as necessidades e aspirações de toda a comunidade”, apela Leonel Silva.

Os interessados poderão contribuir para a elaboração do regulamento manifestando a sua intenção por escrito, em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, para análise e consideração na definição final do regulamento, no prazo de 10 dias, esclarece o comunicado.