A Assembleia Municipal de Câmara de Lobos aprovou hoje as propostas do Executivo Municipal de aquisição de 145 habitações no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), em todas as freguesias do concelho de Câmara de Lobos, e de aquisição de serviços para elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).

O procedimento público para adquirir 145 fogos já edificados e prontos a habitar, em construção ou a construir, será dividido em 7 Lotes para diferentes freguesias. As tipologias procuradas compreendem desde T1 a T4, refletindo a diversidade de necessidades habitacionais da comunidade.

De acordo com um comunicado da AM de Câmara de Lobos, “além disso, estão em vias de conclusão procedimentos relativos à Estratégia Local de Habitação, também financiados pelo PRR, que visam diretamente a construção de mais 69 fogos habitacionais em diferentes localizações do concelho, num investimento total de 68 milhões de euros”.

Adianta a mesma fonte, que o Município irá abrir um procedimento público para a contratação de serviços especializados de arquitetura para o desenvolvimento dos projetos de arquitetura e especialidades.

Estão previstos, nas Fontaínhas (Quinta Grande), em terreno municipal, 5 moradias geminadas; no Espírito Santo (Câmara de Lobos), em terreno municipal: 6 apartamentos; no Rancho (Câmara de Lobos), em terreno municipal: 30 apartamentos; no Caminho Grande e Preces - “Casa Ardida” (Câmara de Lobos): 10 moradias em banda; Jardim Serra, em terreno municipal junto à EB1/PE do Foro: 36 apartamentos; no Curral Freiras, Sítio da Achada, terreno recentemente adquiridos pela CMCL: 12 apartamentos.

A concretização destes investimentos, refere a fonte, parte de um plano estratégico para o período 2020-2026, destina-se a mitigar as carências habitacionais das famílias com menores rendimentos, promovendo um ambiente mais inclusivo e dignificante para todos os munícipes.