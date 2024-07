A Câmara Municipal da Calheta entregou, esta terça-feira, os novos cacifos aos pescadores do Paul do Mar. A assinatura dos contratos, e entrega das respetivas chaves, ocorreu precisamente neste espaço que agora está mais atrativo.

A construção dos 21 cacifos representa um investimento da autarquia na ordem dos 310 mil euros. “Este é um momento significativo para todos nós, pois reflete o nosso compromisso com a melhoria das condições de vida e de trabalho dos nossos pescadores”, afirmou o presidente da autarquia, Carlos Teles, diante dos vários pescadores que na ocasião expressaram a sua satisfação com as referidas melhorias, destacando a importância dos cacifos renovados para o armazenamento seguro dos seus equipamentos e pertences.

A par da obra de reabilitação do cais do Paul do Mar, também já concluída pelo Governo Regional, o momento marcou mais um passo importante na colaboração entre a Câmara Municipal e a população desta freguesia, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o apoio às suas atividades tradicionais que, no caso concreto, representa ainda uma das principais fontes de sustento para muitas famílias locais.