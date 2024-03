A Câmara Municipal da Calheta vai voltar a assinalar a ‘Hora do Planeta’, este sábado, com uma caminhada noturna.

A iniciativa, intitulada ‘Calheta Caminha Pelo Planeta’ está agendada para as 19h00, na Praceta 24 de Junho. Trata-se de um evento global, aliás que irá decorrer em diversos pontos da ilha, que incentiva a comunidade a desligar as luzes por uma hora, como um gesto simbólico em defesa do planeta.

Tal como é habitual, todos os anos centenas de calhetenses rumam até à Vila da Calheta para participar nesta caminhada, caracterizada por uma grande adesão. Assinale-se que no ano passado participaram cerca de 700 pessoas.

Este ano, a caminhada irá decorrer entre as 20h30 e as 21h30, período no qual a iluminação pública será desligada provisoriamente na Vila da Calheta, nomeadamente ao longo do percurso que começa com a subida até à Rotunda da Via Expresso (Calheta), descendo depois para a Marginal, em direção até ao Porto de Recreio e regresso ao ponto de partida.

A PSP da Calheta também marcará presença no local, pelo que a segurança dos transeuntes está garantida.

“Toda a população do concelho está convidada a participar nesta campanha ambiental que acontece à escala mundial, desfrutando de uma experiência diferente. Não é necessário fazer inscrição, basta apenas que cada um desligue as luzes da sua casa e venha caminhar connosco na Vila da Calheta”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

No início da caminhada a autarquia irá oferecer aos participantes um brinde surpresa e, no final, os interessados poderão desfrutar de uma sessão de relaxamento promovida pela Via Ativa.

“Não perca esta oportunidade de fazer parte de um movimento global de mudança em prol do meio ambiente. Junte-se a nós nesta caminhada às escuras e faça a diferença”, remata a mesma nota.