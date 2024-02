Calheta assina na segunda-feira protocolos de cooperação financeira com as juntas de freguesia

A Câmara Municipal da Calheta informou, hoje, que na serão assinados, na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, os protocolos de cooperação financeira com as Juntas de Freguesia do concelho.

A cerimónia terá lugar no Salão Nobre da autarquia, às 12h00, e será presidida pelo presidente Carlos Teles.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, esta medida decorre do plano de ação municipal sufragado pela população, “o qual valoriza o importante papel que as juntas de freguesia desempenham, nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento das políticas de proximidade e de apoio local às respetivas populações”.