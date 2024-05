Bom dia!

Feliz Dia Internacional da Família. Esta data foi criada pela Organização da Nações Unidas (ONU), em 1993, e comemorada pela primeira vez em 1994.

- Pelas 10h00, no auditório do Museu de História Natural do Funchal, a apresentação do projeto ‘As Potencialidades dos Insetos nos Ecossistemas’, seguida da abertura da exposição temporária Colorum II.

- Entre as 14h00 e as 18h00, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, vai realizar-se a formação ‘Proteção de Crianças e Jovens no Desporto’.

- A Escola Secundária de Francisco Franco recebe, às 15h00, a 1.ª sessão de esclarecimento do Orçamento Participativo do Funchal 2024-2025.

- A Associação Casa do Voluntário organiza, no Parque Urbano da Nazaré, a partir das 15h30, as celebrações do Dia da Família.

- Às 16h00, na Avenida do Infante Nº 75 - Edifício Infante, Sala Nº 201 – Funchal, é inaugurado o escritório da Wilhelmsen Port Services Portugal na Madeira.

- Pelas 17h00, no Plaza, Piso 1, a conversa com Isabel Borges, conhecida pela sua participação ativa no cortejo da Festa da Flor, este ano com o tema ‘Afro Princesas’. A iniciativa pode ser acompanhada ao vivo no centro comercial, pelas redes sociais do Plaza e do JM Madeira.

- A partir das 19h00, no auditório do Jardim Municipal, a Câmara Municipal do Funchal comemora o Dia Internacional da Família com o espetáculo intitulado ‘UN POCO LOCO’.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, às 21h00, o Quarteto de Cordas ‘Atlântico’, no Hotel Royal Savoy.