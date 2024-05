Um homem, com 79 anos, foi encontrado sem vida esta manhã no interior da sua habitação localizada na Rua do Massapez, em Santa Cruz.

Segundo apurou o JM, à chegada dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, o indivíduo já estava sem sinais vitais e, por isso, não foram realizadas manobras de reanimação. As causas da morte não são para já conhecidas.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, assim como o delegado de saúde a quem cabe declarar o óbito.