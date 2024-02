Bom dia!

O PSD-M prepara-se para um cenário de eleições antecipadas em maio. E os prazos para as diretas e congresso do partido terão tido o único propósito de apresentar uma liderança legitimada antes mesmo de Marcelo Rebelo de Sousa ter o poder de dissolução do Parlamento. Silêncio de Manuel António Correia defrauda eventuais apoiantes.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as legislativas. Primeiro debate troca o Estado pela Região. Iniciativa do JM, JM FM e NAMINHATERRA TV reuniu os candidatos do PPM, Alternativa 21 e Nós, Cidadãos! Hoje há novo confronto entre os representantes do ADN, RIR, PTP, Livre e PAN.

Já o Bloco de Esquerda em entrevista ao Jornal diz ser “fundamental” ter maioria de esquerda no Parlamento.

Jovens consomem mais álcool e drogas é outro assunto de relevo nesta edição. De acordo com um inquérito realizado em 2022, o consumo de substâncias aditivas aumentou entre jovens até aos 18 anos. Na Madeira, agravou-se em particular a evolução dos comportamentos nocivos associados à ingestão de bebidas alcoólicas.

Saiba ainda que acusados de homicídio optam por não falar em tribunal.