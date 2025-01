Cafôfo convoca diretas e congresso no PS-Madeira

O PS-Madeira vai ter eleições internas ainda antes das Eleições Regionais de março deste ano, conforme apurou o Jornal. Paulo Cafôfo será novamente candidato ao lugar que ocupa.

Sabe o JM que a decisão foi tomada nas últimas horas e está para ser anunciada nos próximos minutos numa declaração feita pelo próprio presidente do partido.

Paulo Cafôfo responde desta forma ao desafio de alguns críticos, nomeadamente Carlos Pereira.

Com a decisão de arrumar a questão interna, Cafôfo estará a trabalhar numa dupla estratégia: a de aceitar o desafio para disputar, novamente, a presidência do partido e a de mostrar que o PS faz diferente do PSD, ou seja, que enquanto Miguel Albuquerque evita eleições internas, Paulo Cafôfo aceita o repto de alguns militantes em nome da estabilidade do partido.