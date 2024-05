Cafôfo afirma que se for Governo as creches serão gratuitas para todos

Paulo Cafôfo considerou, hoje, que a Educação será uma prioridade central para o PS-Madeira. Aliás, sublinhou mesmo que, com um Governo socialista, as creches serão gratuitas para todas as crianças.

Durante uma visita ao Jardim de Infância do Patronato de São Pedro, o presidente do PS-Madeira adiantou que, neste momento, cerca de 3.300 crianças frequentam as creches na Madeira. E vincou que a gratuitidade do ensino representa “uma aposta clara no futuro, no apoio às famílias, no apoio ao desenvolvimento das crianças e na educação”.