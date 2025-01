O dia 22 de janeiro foi, sem dúvida, um “marco importantíssimo na nossa luta sindical”, vincam os bombeiros madeirenses.

O Secretariado Regional da Madeira da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais reuniu-se, no dia 22 de janeiro, com o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, e com o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, Richard Marques.

Na ocasião, foi também demonstrada gratidão a Pedro Ramos e à sua equipa pelo trabalho realizado ao longo deste percurso.

“A publicação da Portaria referente às condições de trabalho dos Bombeiros Profissionais das Associações Humanitárias da Região Autónoma da Madeira, com data de 26 de dezembro de 2024, representa, sem dúvida, um passo gigantesco na valorização desta classe profissional e na melhoria das condições salariais dos homens e mulheres que arriscam as suas vidas diariamente para proteger a população”, pode ler-se em comunicado enviado à redação.

“Os últimos três anos foram marcados por ruídos e tensões durante as negociações. Assistimos a episódios complexos: amuos de figuras importantes do setor, pedidos de demissão do Secretário Regional de Saúde, Pedro Ramos, e do Inspetor Regional de Bombeiros, tentativas de agressão a dirigentes sindicais, difamações nas redes sociais contra aqueles que acreditaram nesta proposta, boicotes ao Dia da Proteção Civil Regional, manifestações regionais e até ameaças de greve”, descreveu o coordenador regional Pabulo Freitas, que realçou que “os aumentos salariais a três anos, com retroatividade a 2024, são uma realidade”.

Contudo, discutir salários iguais aos dos Bombeiros Sapadores só faz sentido se houver vontade para a “criação de uma corporação única regional, que integre todas as Associações Humanitárias de Bombeiros”.

“Não tenho dúvidas de que a concretização deste objetivo, com um ‘pequeno’ ajuste financeiro, permitiria um aumento significativo para todos os operacionais”, dizem ainda.