Apenas três das oito viaturas integradas no dispositivo de socorro do Porto Santo estão nesta altura operacionais. O Serviço Regional de Proteção Civil revela ao JM ter detetado situações de “incumprimento da obrigação legal” de vários meios operacionais, entre os quais duas ambulâncias e um veículo de combate a incêndios. As ilegalidades foram confirmadas por Carlos Drummond, comandante dos Bombeiros Voluntários, que diz que o problema está a ser resolvido.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca várias Ocorrências: Dois homens agredidos com armas brancas no Funchal; Acidente de viação causa ferido crítico em São Roque; Incidente fatal na Camacha vitima agricultor.

São Vicente continua também na ordem do dia. Garcês sublinha que apoios do Governo não se limitam ao PIDDAR. Já em Machico, autarquia notifica 80 proprietários para limpeza de terrenos.

Saiba ainda que obras ‘presas’ na alfândega dão corpo a exposição vazia no Art Center Caravel e não perca um Roteiro JM com dias de festa com arraiais e arranque de festival.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!