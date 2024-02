A cerca de uma hora do arranque do 34.º Congresso da Hotelaria e Turismo, no Centro de Congressos da Madeira, Bernardo Trindade, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), disse que a decisão do juiz de libertar os três arguidos, Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia, na semana passada foi uma “boa notícia” para o congresso, mas sublinha: “Ao turismo o que é do turismo, à justiça o que é da justiça”.

“Acho que a decisão da semana passada do juiz relativamente aos envolvidos foi uma boa notícia para o congresso. Isso foi importante”, apontou aos jornalistas, num encontro que está a acontecer no lobby do Pestana Casino, no Funchal.

“Sentimos uma confiança reforçada que a decisão de trazer o congresso para a Madeira nesta altura foi uma boa decisão”, reforçou.