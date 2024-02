A candidatura do BE às eleições de 10 de março esteve, esta manhã, na Nazaré, onde a cabeça-de-lista, Dina Letra diz ter tido oportunidade de ouvir os problemas que afligem os madeirenses, nomeadamente no que toca à Saúde.

E sobre esta matéria, o BE constatou que “há uma dificuldade cada vez maior no acesso a cuidados de saúde atempados, seja em consultas, exames ou cirurgias e falta de capacidade financeira para recorrer ao privado”. o BE aproveitou a iniciativa política para recordar que “os mais de cem mil atos médicos por cumprir, com ou sem apagão informático ou com o truque das especialidades que foram mandadas retirar pelo secretário regional de Saúde, têm consequência uma pior saúde para os madeirenses”.