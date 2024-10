O Bloco de Esquerda Madeira participou na concentração desta sexta-feira que teve lugar no Funchal, organizada pela CGTP, CPPC, MPPM e Associação Projeto Ruído, em solidariedade com o povo palestiniano.

Numa nota enviada à redação, o “Bloco reafirma a sua posição firme de condenação do genocídio em curso contra o povo da Palestina, perpetrado pelo Estado de Israel. Esta ofensiva, que ameaça estender-se a outros países do Médio Oriente, coloca em risco a paz mundial e a estabilidade da região”.

A nota, assinada pela estrutura regional do partido, acrescenta que o BE “exige o fim imediato da colonização ilegal de Israel sobre os territórios palestinianos. Reiteramos que a solução de dois Estados é a única via para uma paz duradoura e justa, que respeite os direitos e a autodeterminação do povo palestiniano. É igualmente urgente que a comunidade internacional cesse imediatamente o fornecimento de armas a Israel, cujo uso tem vindo a agravar o sofrimento de milhares de pessoas e a destruição no terreno”.

Em conclusão, o partido reforça “o nosso compromisso com a paz, a justiça e a solidariedade internacional, e continuaremos a lutar ao lado daqueles que defendem os direitos humanos e a dignidade dos povos”.