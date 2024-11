Bastonária com “boas notícias” para futuros nutricionistas

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa Lobo, mostrou-se hoje confiante quanto à concretização do objetivo de melhorar as condições de acesso ao mercado de trabalho da Região para os futuros nutricionistas.

Em declarações ao JM após as reuniões mantidas durante a manhã com a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Ana Sousa, e com o homólogo da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, a bastonária explicou ques estes encontros permitiram encontrar “formas para iniciar alguns processos” ao nível dos estágios profissionais” e “garantindo aquilo que o novo estatuto neste momento exige, que é uma remuneração tabelada a um valor fixo”.

“Parece que levaremos daqui boas notícias para os nossos candidatos a futuros nutricionistas porque, pelo menos da parte destas duas secretarias, já encontramos abertura, não só para a manutenção destes estágios mas para o desenvolvimento de alguns trabalhos específicos que no fundo possam incluir estes colegas nestes mesmos projetos”, acrescentou.

Atualmente, a Região possui 120 profissionais registados na Ordem dos Nutricionistas. No Instituto de Emprego estão inscritos 13, maioritariamente recém-licenciados.