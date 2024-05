Banco Alimentar precisa de voluntários para campanha

O Banco Alimentar da Madeira precisa de voluntários para a Campanha do Saco que vai acontecer nos próximos dias 25 e 26 (sábado e domingo) nos supermercados.

De acordo com o BA, são necessários voluntários para a angariação de alimentos no Pingo Doce do Fórum Madeira, nas lojas do Continente no Caniço Shopping e na Camacha e no Super São Roque.

Os interessados poderão enviar email para ba.madeira@bancoalimentar.pt ou contactar o Banco através dos números 291 617 839 e 967 583 368.