O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM informa, através de um comunicado, que o Balcão Automático para a entrega de despesas de saúde, instalado na Loja do Cidadão do Funchal, encontra-se temporariamente indisponível.

Desta forma, é solicitado aos utentes que recorram ao atendimento presencial junto dos serviços centrais do IASAÚDE, IP-RAM, bem como dos pontos de proximidade localizados em todos os concelhos da Região, para efetuar o pedido de reembolsos de despesas de saúde, mediante marcação prévia, através do contacto 291 212 370 ou online, através do site www.iasaude.pt.

O IASAÚDE, IP-RAM mais informa que está a trabalhar para o célere restabelecimento do sistema.