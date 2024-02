Animação, boa disposição e muita folia marcaram o ‘Baile de Carnaval’, dinamizado pelo Centro Comunitário Regional, esta tarde, na discoteca ‘Vespas’.

Na iniciativa participaram cerca de 600 pessoas, em representação de sete instituições. Os foliões foram desafiados a ‘dar mostras’ da sua criatividade e o resultado foram trajes de grande originalidade, num desfile muito animado.

“Iniciativas como estas fomentam o convívio entre gerações, a promoção de valores como a amizade. Para muitas das pessoas que aqui estão, este é, não tenham dúvidas, um dia marcante e único”, referiu a secretária regional de Inclusão e Juventude que se associou à matiné de Carnaval, a convite do Centro Comunitário Regional (CCR).

Ana Sousa, que se fez acompanhar nesta iniciativa pela Diretora Regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho do CCR através da sua diretora Fernanda Gianotta e da sua equipa.

Na quarta edição, este evento é, sublinhou Ana Sousa, uma mostra daquilo que tem sido a política do Centro Comunitário Regional: mobilizar, cuidar e proporcionar aos idosos atividades promotoras de saúde e bem-estar.

A governante destacou ainda o empenho do Governo Regional em promover um trabalho integrado em rede, privilegiando a cooperação interinstitucional com as Instituições e potenciando sinergias em benefício da população.