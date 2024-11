Uma cagarra juvenil foi encontrada nas instalações da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, na passada segunda-feira. Entretanto, já foi resgatada e restituída ao seu habitat natural.

A “visita inesperada” de uma “convidada muito especial”, como descreve o professor Renato Azevedo, foi relatada numa nota divulgada esta sexta-feira. De acordo com o docente dinamizador do projeto ‘Mare Nostrum’ nesta escola, a cagarra ter-se-á refugiado no interior daquele estabelecimento de ensino “aparentemente desorientada” e “afetada pela poluição luminosa”.

“Tratando-se de uma ave marinha emblemática da Região, os membros do projeto ‘Mare Nostrum’ da secundária ribeirabravense foram prontamente acionados e, seguindo os procedimentos recomendados nestas situações, entraram imediatamente em contacto com a Rede SOS Vida Selvagem do IFCN. Após análise, foi confirmado que a ave estava em bom estado de saúde, mas havia sido afetada pela poluição luminosa, um fenómeno cada vez mais frequente e uma das principais ameaças atuais a esta e a outras espécies de avifauna”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Na mesma nota, é frisada a importância dos cuidados a ter em caso de encontro com animais selvagens, de modo a garantir tanto a segurança da ave como da população. Essas informações podem ser encontradas no site da Rede SOS Vida Selvagem, no sítio oficial do IFCN.

“Graças à rápida intervenção, a cagarra foi resgatada em segurança e encaminhada para o seu habitat natural. Depois desta visita inesperada, ficou acordado serem os alunos envolvidos no resgate a visitarem a amiga cagarra na sua ‘casa’ e relembrarmos este episódio”, prossegue a nota, que termina com um agradecimento especial “ao professor José Carlos Gonçalves, delegado do grupo disciplinar de Biologia e Geologia, pelo empenho dedicado no acompanhamento aos alunos no decurso de todo o processo”.