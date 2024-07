A Direção Regional do Ambiente e Ação Climática (DRAAC) e o Grupo Sousa assinaram um protocolo de cooperação, para apoio à realização de iniciativas na área da gestão e controle da qualidade das águas balneares da Região.

O protocolo, inserido no programa do Grupo Sousa “SOMOS SOLIDÁRIOS”, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 e 13 da Agenda 2030 das Nações Unidas, visa garantir o transporte marítimo de amostras de águas balneares entre a ilha do Porto Santo e a ilha da Madeira.

Na breve cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação, que decorreu na sede do Grupo Sousa, no Funchal, marcaram presença Manuel Ara Oliveira, Diretor Regional do Ambiente e Ação Climática, e Carlos Perdigão Santos, Chefe de Gabinete do Presidente do Grupo Sousa.

Na ocasião, Ara Oliveira, referiu que “este protocolo significa cooperação e compromisso. As parcerias entre entidades públicas e o sector privado permitem uma otimização dos recursos, uma boa gestão do erário público e uma corresponsabilização por objetivos que são do interesse coletivo”.

“Tenho constatado com apreço, e o Grupo Sousa tem sido exemplo, um crescimento do número de acordos e compromissos voluntários, assumidos pelas empresas, com o objetivo de materializar e tornar efetiva a responsabilidade social e ambiental, no fundo o garante da sustentabilidade do desenvolvimento social e económico” - declarou.

Por sua vez, Carlos Perdigão Santos destacou que “o Grupo Sousa está disponível para abraçar projetos e iniciativas que revistam especial importância na proteção da saúde humana e a preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente. É, neste sentido, que nos associamos, mais uma vez, à DRAAC, apoiando com os nossos meios o seu papel na monitorização da qualidade das águas balneares da RAM”.