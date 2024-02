O presidente do Instituto Do Vinho, Do Bordado E Do Artesanato Da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, acompanhado por Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, visitou, hoje, o engenho do Porto da Cruz, onde alertou para o facto de o aumento do IEC (Impostos Especiais de Consumo) estar a causar transtornos tanto ao rum agrícola da Madeira como aos licores.

“É importante reforçar que este setor tem vindo a ser penalizado nos últimos dois anos com o aumento substancial do IEC em 14% - 4% em 2023 e 10% em 2024”, realçou, entendendo que a situação tem “penalizado em demasia” o setor, beneficiando, por outro lado, “o mercado de bebidas importadas cujo IEC se mantém congelado”.

É precisamente por esse motivo que o responsável considera “fundamental” dar um sinal positivo e de atenção junto dos operadores económicos, para que “eles possam poder garantir melhor rendimento, sobretudo aos agricultores”, concluiu.