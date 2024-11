Estavam agendadas para as 11h30 as declarações à imprensa no âmbito da comissão política do PSD-M, mas, neste momento, foi informado aos jornalistas que a aguardada declaração ainda poderá demorar.

Todos os membros da comissão política regional do PSD-M estão reunidos de emergência, com cerca de 30 pessoas no interior da sala na sede do partido na Rua dos Netos, no Funchal, na sequência da moção de censura ao governo submetida pelo Chega na última quarta-feira, agitando o xadrez político na Região. Miguel Albuquerque já disse que não sai e a discussão da moção acontece no dia 18, sendo que, ao que tudo indica, o partido preparar-se-á para ir à luta novamente com Albuquerque.

José Prada, João Cunha e Silva, Jaime Filipe Ramos, Carlos Teles, Rui Abreu ou Rubina Leal. Eis alguns dos elementos presentes. Notar, por fim, que o líder social-democrata madeirense chegou à sede pelas 11 horas.