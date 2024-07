Bom dia! É quarta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 10.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, com o debate para apreciação do relatório anual ‘A Região Autónoma da Madeira na União Europeia - 2023’, que contará com a presença do secretário regional de Finanças, Rogério Gouveia.

* O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública promove uma série de eventos junto dos Campos de Férias e Centros de Atividades de Tempos Livres. A programação conta com a demonstração de meios na RAM que incluirá uma exposição de meios da PSP, bem como a divulgação de programas tais como ‘Estou Aqui’ (Crianças e Adultos) e Férias em Segurança e Programa +Verão. As demonstrações prosseguem hoje a partir das 9h30, em Câmara de Lobos, na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside pelas 11h30, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, na Cancela, à cerimónia de apresentação do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR), em vigor na Região desde o dia 1 de junho de 2024.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, estará presente, pelas 15h00, na Festa Final de Ano 2024 do Jardim-Escola João de Deus, que se realiza no Centro de Congressos da Madeira.

* A obra de construção do ‘Quinta do Leme - Núcleo de Expressão Artística’ foi concluída nos primeiros meses deste ano. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 16h00 este novo serviço disponibilizado à população.

* Pelas 18h00, realiza-se a abertura da segunda edição do projeto ‘IMPULSO’ 2024 com a exposição ‘Retratos da Nossa Gente’, de Ana Jesus, no salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, iniciativa que irá contar com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

* No sexto dia da Expomadeira, no Estádio do Marítimo, o programa conta com animação, showcooking e a visita oficial da secretária da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, às 18h00.