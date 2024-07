O Governo Regional e a TAP brindam, hoje, alguns passageiros que aterram e saem do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Os brindes visam assinalar os 60 anos daquela infraestrutura que permite ligar a ilha ao Mundo, via aérea. Há 60 anos, pelas 11h24, aterrava no então Aeroporto de Santa Catarina, avião da TAP, resultante da primeira ligação com a ilha.

Hoje, os que chegam à Madeira no voo da TAP com aterragem prevista para as 11h40, vêm ‘carregados’ de brindes que lhes foram dados na porta de embarque.

Entre os brindes distribuídos em parceria pela Associação de Promoção da Madeira e pela TAP, vão estar logos da TAP e da Região, uma garrafa de Vinho Madeira, um postal da TAP, um íman, entre outros artigos. O mesmo acontecerá para os que saírem no voo TAP das 12h35 da Madeira com destino a Lisboa.

O secretário regional do Turismo e Cultura deverá estar no Aeroporto às 15 horas para uma iniciativa promovida no âmbito das celebrações dos 60 anos desta infra-estrutura.