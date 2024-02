A Associação Nacional de Guardas-Nocturnos (ANGN), através do seu presidente, assinala os 23 anos de serviço destes profissionais na Madeira.

“Duas décadas e três anos de uma história rica em compromisso com a segurança e vitalidade da vida noturna”, lê-se numa nota enviada à redação, na qual sublinha que, desde o seu início, o guarda-noturno “tornou-se uma peça fundamental, complementando não apenas a segurança, mas também moldando a experiência noturna dos madeirenses”.

A Associação releva o facto de esta ser uma atividade secular que, ao longo dos anos, “não só evoluiu, mas se esforça constantemente para se aproximar ainda mais daqueles que necessitam do seu apoio”.

Este ano, a ANGN destaca-se com o seu projeto de ação social, uma iniciativa que representa um compromisso renovado com a comunidade. A este propósito, a associação afirma que a delegação da Madeira já está empenhada em colaborar com o Município do Funchal em 15 programas dedicados a melhorar e adaptar às mudanças sociais, evoluindo para uma apresentação digna da sua representatividade.

“Nesta celebração, olhamos não apenas para o passado, mas para o futuro promissor que se desenha. Que os próximos anos sejam marcados por mais inovação, mais segurança, e uma representação ainda mais digna do papel vital que o Guarda-Noturno desempenha na nossa comunidade”, remata.