Bom dia!

- Arranca às 10h00, em Machico, a Semana da Juventude. Às 10h00, na Praia da Banda D’Além, uma atividade dedicada à educação ambiental no âmbito da Bandeira Azul. Ao início da tarde, às 14h00, abertura do Mural da Juventude, no Campo Tristão Vaz Teixeira.

- Na entrada principal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, às 11h00, decorre a entrega de duas viaturas à Equipa da Hospitalização Domiciliária.

- Pelas 14h00, no auditório do Jardim Municipal do Funchal, vai decorrer a festa de encerramento do Projeto Férias Divertidas.

- Às 16h30, na Casa-Museu Frederico de Freitas, é inaugurada a exposição ‘Roberto Cunha, a Paixão Pelo Detalhe’.

- Na Semana Europeia de Folclore, no auditório do Jardim Municipal, vão atuar os grupos de Portugal e Espanha.

* 21h00, Grupo Folclórico ‘Os Pescadores de Tancos’ - Santarém

* 21h40, Agrupación Municipal e Baile Tradicional de Cuntis – Galiza

* 22h10, Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova - Madeira

- Às 22h00, na Estalagem da Ponta do Sol, nos ‘Concertos L’, a Galeria Zé dos Bois em Lisboa apresenta Niecy Blues.