Bom dia! É domingo!

* O Natal madeirense é marcado pela tradição, fé e partilha. Assim sendo, arrancam hoje as Missas do Parto, e durante nove dias, muitos madeirenses fazem uma autêntica peregrinação pelas igrejas de toda a Região. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, celebra a primeira Missa do Parto, a partir da 6h00, na Igreja da Nazaré.

* É já hoje, pelas 7h30, que abre portas ao público o Mega Presépio do Curral das Freiras, da autoria da Associação Refúgio da Freira.

* Hoje pelas 10h00, decorrerá o Dia do Mercadinho da Camacha, que estará patente no Largo Conselheiro Aires de Ornelas. Às 17h00, um dos momentos sempre mais aguardados pelos mais novos, acontecerá a chegada do Pai Natal.

* O Pai Natal chega hoje à vila da Ribeira Brava. Um dos momentos mais aguardados pelas crianças acontece às 11h00, e será marcado por uma festa infantil com pompa e circunstância.

* Terá lugar este domingo, a partir das 13h00, no Pavilhão do CDR Prazeres o XXIV Convívio de Natal para os maiores de 60 anos de idade do Município. O evento, que tem como principal objetivo proporcionar à população sénior um momento de confraternização e partilha, juntará este ano cerca de 1.200 idosos no recinto. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque estará presente no evento.

* A Associação Juntos Por Santa Clara, organiza, hoje, o 1º Encontro de Romarias de Natal, com a atuação de diversos grupos regionais, a partir das 15h00, na praça central da freguesia do Curral das Freiras. Ao longo da tarde, o público terá a oportunidade de assistir a uma série de interpretações de músicas tradicionais natalícias, protagonizadas pelos grupos que se associaram a este evento.