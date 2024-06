Realiza-se, no próximo fim-de-semana, o arraial de São Pedro em São Jorge. Trata-se de uma festa de centenária tradição que marca o arranque das festividades de verão a Norte, sendo sempre muito concorrida ao longo dos habituais três dias de celebração.

As festividades começam já nesta sexta-feira, tendo como cabeças de cartaz os DJ ‘s Raul Silva e Chico Boy, bem como o grupo musical ‘Amigos da Música’.

No sábado, dia de S. Pedro, o destaque vai para o tradicional desfile das marchas populares, com grupos de toda a ilha, e para a animação do DJ Oxy, estando também previstas as atuações de DJ Lucas Andrade e do grupo musical “Mal Amanhados”, entre outros.

Os festejos culminam no domingo, dia da procissão de São Pedro, com a presença musical dos ‘Cordophonia’, da TUMa - Tuna Universitária da Madeira e de Djhon Bless. A Banda Nossa Sr.ª de Fátima assegurará a animação pelas ruas do arraial.

Veja a programação na íntegra: