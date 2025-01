Um total de 23 armadores de embarcações profissionais de pesca da Região já receberam o apoio público à aquisição de combustível referente ano de 2023, cujo montante rondou os 33 mil euros, segundo informou hoje a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

”Este apoio, previsto em Resolução do Conselho do Governo Regional e destinada a armadores de pesca profissionais, cujas embarcações possuam motores a gasolina, constitui um ato de justiça e equidade aos armadores da pequena pesca costeira da Região Autónoma da Madeira e visa compensar o custo com os combustíveis, a exemplo do que já acontece com as embarcações com motores a gasóleo”, lê-se em comunicado de imprensa.

A mesma nota refere “que, desde que foi criado este apoio, foram já disponibilizadas verbas num valor que ronda os 84 mil euros aos armadores com embarcações que utilizam gasolina como combustível”.