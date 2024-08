A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) emitiu, hoje, um comunicado com cinco alíneas, através do qual, esclarece declarações prestadas pela Iniciativa Liberal sobre o serviço de recolha de resíduos na freguesia do Caniçal. Assim, a nota assinada por Ricarda Barbosa, refere que a recolha de resíduos é feita todos os dias úteis da semana (os resíduos indiferenciados, vulgo lixo geral, todas as 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras; o embalão à 3.ª feira, o vidrão à 5.ª feira e o papelão às 2.ª e 6.ª feiras).

Acresce, ainda segundo a ARM, que todas as semanas, são realizadas limpezas extraordinárias, com recurso a uma viatura de caixa aberta, devido aos muitos casos de abandono de sacos de lixo e resíduos volumosos que, infelizmente, se verificam nesta localidade.

“A ARM presta um serviço de lavagem de contentores públicos, pioneiro da Região, com recurso a viaturas equipadas para este efeito, que percorrem os cinco municípios aderentes, com maior incidência nas zonas urbanas e onde se verificam maiores problemas com a deposição desregrada de resíduos. A freguesia do Caniçal é, obviamente, abrangida por este serviço”, garante a empresa.

A mesma admite que pese embora a grande maioria da população do Caniçal use corretamente os contentores, há ainda algumas pessoas que teimam em depositar desregradamente o seu lixo nos contentores.

“A ARM tem verificado na freguesia do Caniçal, como também em outras zonas de comércio nos municípios sob sua gestão, situações de deposição avulso de resíduos orgânicos (restos de comida sobretudo) diretamente dentro dos contentores. Situação esta que provoca a sujidade verificada nos contentores e nas zonas circundantes, provocando maus odores e atraindo pragas”, acrescenta a nota. E adianta que, conform se pode constatar na foto que acompanha o comunicado da IL, o problema reside na má separação e deposição dos resíduos nos contentores do lixo.