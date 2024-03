A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) adiantou hoje que, no âmbito de trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água, em Câmara de Lobos, poderão ocorrer algumas interrupções ou condicionamentos no abastecimento de água potável.

Assim, na segunda-feira, poderão existir alguns constrangimentos na zona da Ribeira da Alforra, entre as 09h e as 12h30. Já na terça-feira, os trabalhos poderão afetar a distribuição de água potável na zona do Rancho, entre as 13h30 e as 17h30.