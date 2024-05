A APRAM, com o apoio do Sanas Madeira e da Câmara Municipal do Porto Moniz, retirou até às 15h00 do dia de ontem, quase 80 metros cúbicos de sargaço do espelho de água junto ao Porto de Abrigo daquele concelho do norte da Madeira, correspondendo à “maior quantidade daquela alga até agora recolhida num só dia, na região”.

Em comunicado, a APRAM explica que “esta maior quantidade teve a ver com o aumento dos recursos postos à disposição e sobretudo, com a mecanização desta recolha que começou na passada quinta-feira, dia 16 e permitiu recolher no total 143 metros cúbicos de sargaço”.

Mais adianta que, ontem, foram utilizadas barreiras de combate à poluição no mar, duas viaturas de caixa aberta, uma embarcação da APRAM - enviada por terra para o Porto Moniz - e um dispositivo de 09 operacionais, numa operação que contou com a colaboração do município local que disponibilizou uma das viaturas de caixa aberta que operou durante a tarde de segunda-feira e no dia de ontem, bem como uma máquina de carga com balde e respetivo operador, o que possibilitou mecanizar esta grande recolha de sargaço.

Para o efeito, foi criada uma zona de trabalho junto à grua do Porto Moniz, adaptando-se o sistema de recolha aos meios disponíveis.

16 carros de sargaço

Durante esta terça-feira e até às 15h00 foram recolhidos 16 carros de sargaço do cais do Porto Moniz.

A presidente do Conselho de Administração, Paula Cabaço e o diretor de Operações e Segurança da APRAM, Paulo Falé relevam “o esforço, abnegação e dedicação de todos os operacionais envolvidos em mais esta recolha de sargaço, com resultados evidentes no ambiente marinho e na imagem turística da Região Autónoma da Madeira.”